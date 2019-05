Laïcité: un ex-conseiller aux communications de Québec Solidaire dénonce «l'absence totale d'écoute au parti»

Un ancien conseiller aux communications de Québec Solidaire, Francis Boucher, estime que le parti se «radicalise» en rejetant maintenant en bloc toute critique du fait religieux.

En entrevue à Là-haut sur la colline, M. Boucher s’est dit en faveur du compromis Bouchard-Taylor, par lequel les agents de l’État en position d’autorité se verraient interdire de porter des signes religieux. Ce compromis a en partie inspiré le projet de loi 21 du gouvernement Legault.

M. Boucher raconte qu’en préparation au dernier congrès qui s’est penché sur ces questions, le 30 mars, l’association locale de QS de Laurier-Dorion, pour laquelle il milite, avait décidé de n’envoyer que des opposants au compromis Bouchard-Taylor. Il fut donc exclu d’emblée.

Lors de ce congrès, les militants ont d’ailleurs rejeté ce compromis à 91%, alors que son aile parlementaire l’appuyait depuis une dizaine d’années.

M. Boucher, aujourd’hui relationniste à son compte, estime que cela a galvanisé les militants qui n’en ont maintenant que pour les droits individuels. «Ils veulent démontrer leur puissance; souvent ils égratignent et ils s'insultent», dit-il.

Par conséquent, il craint que QS soit en train de se «gangréner» et de se radicaliser. «C’est comme si on ne voulait plus entendre qu’il y avait dans la famille de gauche, une importante tradition laïciste et athée!»

Il rapporte que certains militants (sans les nommer) exerçaient des pressions indues en ce sens sur Facebook, où il a lui-même lancé un débat en fin de semaine.

«Il y a une dizaine d'années, Québec Solidaire avait invité Normand Baillargeon [qui milite pour la laïcité] on peut se demander s'il serait encore invité en 2019,» a lancé Francis Boucher sur sa page FB où il se demandait ensuite: «Une critique du fait religieux est-elle encore recevable à Québec solidaire?»

Philosophe, chroniqueur au Devoir, Normand Baillargeon a entre autres publié Heureux sans Dieu, (VLB Éditeur, Montréal, 2009) avec Daniel Baril, ancien président du Mouvement Laïque québécois.

À Québec solidaire, déplore M. Boucher, «pour le moment, on est à fond dans les droits individuels et toute critique du fait religieux est balayée du revers de la main».

Il soutient également que QS avait tellement changé qu'il ne reconnaissait plus la formation. Il avoue être désormais en «profonde réflexion» quant à son allégeance politique.«J’ai dû mal à me dire que je vais militer avec des jusqu’au-boutistes comme ça.»