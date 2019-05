Laval rend hommage à Bernard Landry

LAVAL – La Ville de Laval a décidé de rendre hommage à l'ancien premier ministre Bernard Landry, décédé l'automne dernier, en renommant le parc des Prairies en son honneur.

Adoptée à l'unanimité mardi soir au conseil de ville de Laval, cette décision représente une façon pour la Ville de témoigner sa reconnaissance vis-à-vis du politicien, qui a contribué au développement de la ville comme député.

«Bernard Landry est le seul premier ministre du Québec à avoir été député d'une circonscription lavalloise. Nous nous devions de poser un geste fort pour honorer sa mémoire», a expliqué le maire de Laval, Marc Demers, par communiqué.

«Il était un homme de cœur et de convictions, un grand politicien et un excellent pédagogue. Il maitrisait l'art d'enseigner, de convaincre et de faire grandir», a ajouté M. Demers.

Bernard Landry a été député de Fabre de 1976 à 1981, puis de Laval-des-Rapides de 1981 à 1985, année où il a été battu. Il s'était ensuite tourné vers la circonscription de Verchères, en Montérégie, pour effectuer son retour à l'Assemblée nationale en 1994. Il était toujours député de Verchères lorsqu'il est devenu premier ministre du Québec en 2001.

Le parc Bernard-Landry, qui s'étend sur une superficie de 30 hectares, reçoit environ 50 000 visiteurs par année qui profitent de ses sentiers de marche en bordure de la rivière des Prairies, de ses installations récréatives et de son plancher de danse extérieur estival.