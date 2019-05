Le CHU achète l’ancienne concession Subaru pour 3,3 M$

Le CHU de Québec a procédé au cours des derniers jours à l’achat des bâtiments et du terrain de l’ancien concessionnaire Subaru du boulevard Henri-Bourassa, qui deviendra le stationnement des employés du complexe hospitalier en construction.

Le CHU, qui louait déjà l’endroit qui abrite son bureau de projet depuis deux ans, a choisi d’exercer l’option d’achat prévue au bail signé avec l’ex-propriétaire.

« C’était une option que nous avions dans notre manche, comme les plans de stationnement n’étaient pas tout à fait fixés au début du projet », explique Geneviève Dupuis à propos du projet du nouveau centre hospitalier, qui est actuellement en construction sur le site de l’Enfant-Jésus.

Le montant total de la transaction s’élève à 3,3 M$ et comprend les terrains du 2505 et du 2525, boulevard Henri-Bourassa, ainsi que les bâtiments qui s’y trouvent. C’est la société Les Entreprises Fernando-Bégin qui était propriétaire depuis 1986. L’endroit était vacant depuis janvier 2017.

Pas de stationnement à étages

Le scénario actuel prévoit l’aménagement d’un stationnement en surface.

« Il n’est pas question, par exemple, d’un stationnement à étages pour le moment », précise Mme Dupuis.

Cette transaction ne permettra toutefois pas d’augmenter le nombre d’espaces initialement prévus lors de l’annonce du projet, soit 2600 cases. C’est seulement la configuration qui a été modifiée.

« Les scénarios évalués en sous-terrain ont seulement évolué. On aurait souhaité avoir plus d’espaces en sous-terrain, mais plus on descendait, plus ça coûtait beaucoup trop cher », ajoute la porte-parole.

La construction du stationnement est prévue dans la dernière phase du projet et devrait être livrée vers 2024 ou 2025, comme le bureau de projet du chantier du nouvel hôpital est installé dans les bâtiments actuels.