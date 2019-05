Chaque année, les franchisés et les employés de McDonald’s à travers le Canada s’unissent et accueillent le Grand McDon, un évènement d’une journée où vous pouvez montrer votre soutien à l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald et aux autres organismes locaux qui aident les familles au pays. Donc demain mercredi, le 8 mai, pour chaque Big Mac®, Joyeux festin ou boisson McCafé chaude vendus, 1 $ sera remis à l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald et à des organismes d’ici.

Toute une oratrice

Bravo à Caroline Roy, du club Toastmasters YWCA Québec, qui a terminé en 2e place lors d’un concours oratoire visant à reconnaître l’excellence en communication et en leadership. Cette compétition, tenue à Cornwall, Ontario, le 28 avril dernier, a réuni les finalistes francophones du District 61 de Toastmasters, qui regroupe plus de 3000 membres et 195 clubs de l’est de l’Ontario, du Québec et du nord de l’État de New York. Madame Roy a été récompensée pour sa performance au concours d’évaluation du discours d’un orateur, un exercice particulièrement exigeant aux plans de l’écoute, de la rapidité de réaction et de la qualité de l’expression orale. Sur la photo, de gauche à droite: Ronald Servant, directeur de la qualité du programme au District 61 de Toastmasters; Jim Carty, directeur de la croissance des clubs; Caroline Roy, 2e place; Bertrand Tchatat, 1re place; Jade Laprise, 3e place; Sue Delatie, directrice du district 61, Sylvain Daigle, président du concours.

Chapeau, restaurateurs

La Fondation ARQ, chapeautée par l’Association Restauration Québec (ARQ), remettra aujourd’hui un prix Chapeau restaurateurs! régional à Bénédict Morin et Maxence Raymond (photo), des restaurants Bistro Café Summum (La Baie et Chicoutimi). Les deux restaurateurs seront honorés devant leurs pairs dans le contexte du Salon ARQ Contacts Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se tient aujourd’hui à l’hôtel Le Montagnais de Chicoutimi et qui regroupe une cinquantaine d’exposants, dont une quinzaine de transformateurs bioalimentaires locaux.

Chef de l’année

Bravo à Stéphane Modat, chef des restaurants du Fairmont Le Château Frontenac depuis 2013, qui a été proclamé Chef de l’année à l’occasion du 2e Gala des Lauriers de la gastronomie, grande célébration qui récompense les professionnels de l’industrie québécoise de la gastronomie, tenue le 29 avril dernier à l’Arsenal, à Montréal. Natif du sud de la France et établi à Québec depuis plus de 10 ans, Stéphane Modat s’est distingué parmi 10 autres chefs. Par ailleurs, le rendez-vous culinaire « Foodcamp » présenté au Château Frontenac où chefs, restaurants, producteurs et foodies partagent leur passion pour la gastronomie pendant deux jours, a été proclamé l’évènement gastronomique de l’année lors de ce même gala.

Anniversaires

Cindy Royer (photo), native de Saint-Fabien-de-Panet, animatrice, journaliste et chef d’antenne à TVA (Rimouski et Montréal) et LCN, 37 ans... Jacques Gauthier, du Groupe Resto Plaisirs à Québec... Dave Karpa, défenseur de la LNH (1991-2003). Avec les Nordiques de 1991 à 1994, 48 ans...Clément Gignac, l’économiste en chef d’Industrielle Alliance (IA), 64 ans... Dave Chambers, instructeur-chef de hockey (1990-91: Nordiques), 79 ans...Claude Raymond, lanceur avec les Expos de 1969 à 1971, commentateur, 82 ans.

Disparus

Le 7 mai 2018. Mauranne (photo) 57 ans, chanteuse belge, icône de la chanson francophone... 2018. Père Jean-Claude Lafleur (photo), 80 ans, capucin qui, pendant 40 ans, de 1964 à 2004, a enseigné le latin, la catéchèse et l’histoire à plusieurs milliers d’élèves du Séminaire Saint-François... 2016. Jean-François Doré, 67 ans, animateur radio de Radio-Canada durant plus de 35 ans... 2009. Mickey Carroll, 90 ans, acteur américain.