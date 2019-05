Le réseau privé veut désengorger le système

« On veut et on peut contribuer au système de la santé, comme c’est le cas à Montréal. On pourrait facilement faire de 10 à 25 patients du système public par jour. Cela permettrait aux hôpitaux d’utiliser l’espace pour d’autres types d’opérations », fait valoir au Journal le directeur médical, Daniel Lapointe.

Ce dernier fait allusion au projet pilote qui permet à trois cliniques privées — Centre de chirurgie Rockland MD, Groupe Opmédic et Chirurgie DIX30 — d’opérer gratuitement des patients grâce à un accord avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Rappelons que le Centre Rockland a ouvert la première salle d’opération privée au Québec en 2007.

En août dernier, les troupes de François Legault s’étaient engagées à mandater une clinique à Québec qui traiterait des patients qui attendent depuis plus de six mois.

« C’est une promesse du gouvernement facile à réaliser et là, il ne se passe pas grand-chose. On pourrait aider en faisant plus de chirurgies non urgentes. J’ai des groupes de chirurgiens qui seraient intéressés à faire des cataractes, et d’autres, des chirurgies bariatriques. Notre mission ne serait pas de faire des cas très lourds », souligne l’anesthésiologiste de formation, qui a déjà contacté le MSSS.