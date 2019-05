L’entraîneur-chef du FC Cincinnati déjà congédié

Après seulement 11 matchs dans la Major League Soccer (MLS), le FC Cincinnati a congédié son entraîneur-chef Alan Koch.

Ancien instructeur de l’Académie de l’Impact de Montréal, l'adjoint Yoann Damet agira comme pilote sur une base intérimaire. Il s'agit là d'une nouvelle intéressante, d'autant plus que le club de l’Ohio accueillera l’Impact, samedi.

L'équipe d'expansion, qui a perdu ses cinq dernières rencontres, a amassé huit points jusqu'ici cette saison. La semaine dernière, Koch avait affirmé avoir besoin de renfort pour que sa formation soit compétitive.

«Après une série de problèmes ayant touché la culture d’équipe, nous avons décidé qu’il était temps d’effectuer un changement afin de nous permettre de prioriser à nouveau le club, a commenté le président et directeur général, Jeff Berding, par voie de communiqué. Cela n’est pas motivé par les récents résultats, mais plutôt par les éléments sous-jacents ayant mené à ces défaites. Nous ne sommes pas proches de maximiser le talent dans notre vestiaire et nous n’avons vu aucune fondation nous faisant dire que cette formation connaîtra du succès cette année ou l’an prochain.»

Damet, 29 ans, s’était joint au FC Cincinnati en mars 2017, avant même l'arrivée de l'équipe dans la MLS.

«J’ai confiance que Yoann donnera immédiatement à ce groupe de joueurs et aux membres du personnel une énergie positive et une approche fondée sur l’équipe. Il est respecté et les gens ont confiance en lui. Il travaillera fort pour inciter tout le monde à offrir le meilleur», a ajouté Berding.