Il y avait quelque chose de pathétique dimanche à voir cette chaîne humaine clairsemée censée marquer l’opposition au projet de loi sur la laïcité de l’État. L’objectif des organisateurs : encercler le palais de justice. Mais les troupes n’étaient pas au rendez-vous et la chaîne faisait pitié à voir.

Laïcité

Un des organisateurs cherchera à sauver la face en disant après coup que le nombre n’était pas important. Quand elle peine à soulever le peuple, la gauche multiculturaliste le dédaigne et prend alors la pose d’une aristocratie militante regardant de haut le commun des mortels enfoncé dans ses préjugés.

Et pourtant, en démocratie, le nombre compte quand même un peu. Il faut le rappeler, le projet de loi 21 divise moins qu’il ne rassemble les Québécois. 75 % des Québécois francophones y sont favorables, et 65 % des Québécois dans leur ensemble l’endossent.

On ajoutera que ce projet de loi est plus modéré que ne le souhaiterait la majorité, qui voudrait étendre davantage l’application du principe de laïcité. En d’autres mots, après plus d’une décennie à débattre de la question, les Québécois se rallient à une position politique commune.

Il serait temps que les opposants au projet de loi 21 réfléchissent un peu à leur rhétorique. Qu’on s’y oppose, très bien. En démocratie, il est normal que la société se divise sur ses grands objectifs.

Mais lorsque l’opposition à la laïcité se mène au nom de l’antiracisme ou de la lutte contre les discriminations, on quitte la conversation civique. Ceux qui parlent ainsi se transforment en accusateurs transformant une querelle politique légitime en conflit entre le bien et le mal.

Croisade

Les croisés de l’anti-laïcité s’imaginent en lutte pour sauver la démocratie et les droits des minorités alors qu’ils ne font que se mobiliser pour se porter à la défense du multiculturalisme canadien. Sans toujours s’en rendre compte, j’espère.