Nouvel album en chantier pour Luce Dufault

Luce Dufault planche sur un nouvel album de chansons originales, un premier depuis la sortie de «Du temps pour moi» en 2013.

Ce prochain effort devrait être disponible en 2020, ont annoncé les Productions Martin Leclerc. La chanteuse développera son projet avec de fidèles collaborateurs tels que Richard Séguin et Daniel Lavoie. David Goudreault et Thierry Séchan viendront également l'épauler.

À l'automne 2020, l'interprète remontera sur scène accompagnée de trois musiciens pour offrir un nouveau concert. Déjà, elle a réservé la Salle Albert-Rousseau à Québec le 18 octobre et la Cinquième Salle de la Place des Arts le 22 octobre. Il est possible de réserver des places pour le rendez-vous dans la Vieille Capitale. Les billets de la soirée prévue dans la métropole seront mis en vente vendredi à 10 h.

L'an dernier, Luce Dufault a commencé à joindre sa voix à celles de Marie Michèle Desrosiers, Martine St-Clair et Marie-Élaine Thibert afin de présenter le spectacle «Entre vous et nous». Plus de 25 000 billets ont été vendus à travers le Québec.