Perquisition chez une ex-directrice de CPE

Craignant la dilapidation des biens, Revenu Québec a mené hier une perquisition à la résidence d’une ex-directrice de CPE de Val-Bélair, qui fait face à une poursuite de près de 2 M$ pour « détournement de fonds ».

Une poursuite de 1 926 000 $ a été déposée récemment contre l’ex-directrice du CPE le Petit Baluchon, Josée Lévesque, et son conjoint, Guy Delisle. Pour le moment, le couple ne fait face à aucune accusation criminelle. Le SPVQ enquête pour des allégations de fraude et de détournement de fonds.

En janvier 2016, le ministère de la Famille avait été informé de « transactions non conformes et de l’appropriation de sommes sans droit » entre 2008 et 2015. Vu l’urgence, le tribunal a autorisé hier « toutes les mesures de recouvrement nécessaires à l’égard de la créance ».

Pour protéger ses droits, Revenu Québec a aussi déposé deux requêtes en Cour supérieure. Une perquisition a donc été menée à leur résidence de l’arrondissement de Beauport, et plusieurs véhicules ont été saisis.

« La défenderesse a volontairement omis de déclarer des revenus importants qu’elle a tirés de ses activités illégales », peut-on lire dans la requête.

« Il y a tout lieu de croire que la défenderesse pourrait disposer d’actifs volatiles tels des liquidités ou de craindre qu’elle ait déjà tout dilapidé », précise l’Agence du Revenu du Québec.

« Au surplus, les différents relevés bancaires démontrent clairement que Josée Lévesque et Guy Delisle sont outrageusement dépensiers et qu’ils ont un mode de vie ostentatoire », ajoutent les procureurs du gouvernement.

Ainsi, selon la preuve, « le ministère a versé des sommes en trop au Bureau coordonnateur en lui octroyant des subventions basées sur des rapports financiers annuels ne reflétant pas la réalité ».

Saisie justifiée

Toujours selon la poursuite, Josée Lévesque aurait « détourné ses fonds vers un compte à son nom et celui de son conjoint Guy Delisle, vers un compte au nom de Mario Deraspe et vers un compte au nom de son fils ».

Un total de 1,8 M$ aurait été placé par dépôt direct dans le compte conjoint de Josée Lévesque et Guy Delisle. Selon Revenu Québec, à ce stade-ci, l’enlèvement des biens de luxe non essentiels est totalement justifié dans le cas de fraude comme en l’instance.

Josée Lévesque avait un roulement annuel de 52 358,88 $ sur sa carte de crédit, mais ses revenus déclarés de moins de 67 000 $ par année « n’auraient même pas suffi à payer ce roulement. »