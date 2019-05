Attaques contre ses collègues libéraux: Marwah Rizqy fait son mea culpa

Durement rabrouée par certains collègues libéraux, la présumée candidate à la chefferie Marwah Rizqy s’est excusée mardi pour des propos «inutilement durs».

«Je crois, qu’effectivement, j’ai heurté certaines personnes et j’ai appelé, ce matin, certains collègues pour m’excuser. Mes propos, hier, étaient inutilement durs envers certains de mes collègues et, là-dessus, je me suis excusé auprès d’eux», a affirmé la députée de Saint-Laurent dans une brève déclaration à son arrivée au caucus libéral mardi matin, sans prendre de questions.

La veille, au micro de Benoit Dutrizac à QUB Radio, Marwah Rizqy a notamment accusé Dominique Anglade, de «marchander ses valeurs» en raison de son appui au compromis Bouchard-Taylor dans le dossier de laïcité. Les députés Gaétan Barrette et Sébastien Proulx militent aussi pour un changement de position au sein du caucus libéral.

«Il y a des gens, je pense, qui pendant quelques années ont été dans une autre institution, sont venus chez nous, pendant quatre ans ont parlé de la même façon que nous, c’est-à-dire comme l’article un [de la constitution du PLQ] et [défendu] les libertés individuelles, avait-t-elle déclaré. Maintenant qu’il y a une course à la chefferie et que tout à coup les sondages [montrent qu’une majorité de Québécois sont en faveur d’une interdiction des signes religieux chez les personnes en position d’autorité], on change de position. J’ai un profond malaise avec les gens qui marchandent leurs valeurs, un très profond malaise.»

De plus, Mme Rizqy a de nouveau critiqué la rigueur budgétaire sous Philippe Couillard.

Les propos de la députée élue pour la première fois en octobre dernier survenaient au lendemain du dévoilement des règles de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, qui débutera officiellement en octobre prochain.

«Manque de maturité»

«Il y a une façon de faire et une façon de ne pas faire, a dénoncé l’ex-ministre libéral André Fortin, peu avant les excuses de sa collègue. Si on veut dire qu’on veut être plus progressiste fiscalement, on n’est pas obligé d’attaquer le bilan de Carlos Leitao. Si on veut dire qu’on va avoir des idées audacieuses, on n’est pas obligé d’attaquer une plateforme passée. Je vous dirais que c’est un manque de maturité évident, politique et personnel, de la part de Mme Rizqy.»

