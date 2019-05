Rafael Nadal diminué à l’aube d’affronter Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime affrontera l’Espagnol Rafael Nadal, deuxième joueur mondial, mercredi, lors d’un match de deuxième tour du tournoi de catégorie Masters de Madrid. Et le jeune homme de 18 ans pourrait bien avoir le mince avantage de se mesurer à un «Taureau de Manacor» un peu affaibli.

En effet, Nadal souffre d’un virus à l’estomac, selon ce que rapporte «l'Équipe».

«Ç’a été une semaine compliquée, a souligné Nadal, mardi, tel que rapporté par le journal français. Je me suis levé avec un virus à l'estomac dimanche. J'ai dû rentrer à la maison.»

«Le positif, c'est qu'aujourd'hui [mardi], j'ai pu m'entraîner et j'espère que ça ira encore mieux demain [mercredi]. Mais je n'ai toujours pas des sensations très positives au niveau du corps. C'est vrai que lorsqu’on sort de ça, le corps est un peu plus faible, il y a plus de risques. Mais c'est un tournoi très important pour moi, donc j'espère être prêt.»

Selon ses standards, le «Roi de la terre battue» n’a pas obtenu de bons résultats depuis le début de la saison sur l’ocre surface. Pour la plupart des joueurs, atteindre les demi-finales des tournois de Monte-Carlo (défaite contre Fabio Fognini) et de Barcelone (défaite contre Dominic Thiem) serait positif, mais pour Nadal, qui a remporté ces deux tournois à 11 reprises chacun, la victoire est uniquement le résultat attendu.

De son côté, Auger-Aliassime a remporté un match émotif au premier tour de la compétition madrilène, triomphant de son ami et compatriote Denis Shapovalov. Il affrontera Nadal pour la première fois de sa carrière.