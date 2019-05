Taxelco plaide pour une pleine compensation des permis de taxi

De passage en commission parlementaire avec son nouvel acquéreur, Pierre Karl Péladeau, l’entreprise Taxelco, qui regroupe entre autres Taxi Diamond, Taxi Hochelaga et Téo Techno, a plaidé en faveur d’une pleine compensation aux détenteurs de permis de taxi.

Dans son mémoire déposé à l’Assemblée nationale dans le cadre des consultations particulière sur le projet de loi 17 concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, Taxelco fait valoir qu’une « compensation juste, basée sur la valeur marchande serait souhaitable » et permettrait de « faciliter une transition harmonieuse ».

Rappelons que le projet de loi du ministre des Transports, François Bonnardel, prévoit entre autres l’abolition des permis de taxi. Depuis le dépôt de son projet de loi, le ministre a bonifié son offre aux détenteurs de permis, qui totalise désormais près de 800 M$ en compensations, soit l’équivalent du coût d’acquisition.

« Actuellement, ce qui est sur la table, c’est une valeur comptable », a rappelé lors des travaux le critique libéral en matière de transports, Gaétan Barrette.

Invité par le député de La Pinière à étayer sa position, le vice-président aux opérations de Taxelco, Frédéric Prégent, a expliqué que dans le contexte où le gouvernement « vient changer les règles du jeu », « il serait intéressant que les propriétaires (de permis) de taxi soient compensés à la valeur marchande ».

Une question « d’équité ».

L’industrie évalue cette valeur à 1,3 G$. Relancé à ce sujet par la députée de Québec solidaire, Ruba Ghazal, M. Péladeau a insisté sur la notion « d’équité ».

« Nous sommes convaincus que la paix sociale doit régner et à cet égard, trouvons les conditions pour qu’elle puisse demeurer [...] et que cette transition-là puisse se faire le plus efficacement possible, dans le respect mutuel des partenaires », a suggéré M. Péladeau, dont l’offre d’achat déposée par Placements Saint-Jérôme inc. a été acceptée le 25 avril dernier par Taxelco.

Quant à la relance éventuelle de Téo Taxi, M. Péladeau a signalé « que le modèle d’affaires n’était pas déterminé de façon définitive ».

Après la Ville de Montréal, la veille, les consultations sur le projet de loi 17 ont donné place à un nouvel affrontement public entre le ministre Bonnardel et Abdallah Homsy, président du Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec. M. Homsy a accusé le ministre de vouloir « exterminer » et « envoyer aux oubliettes » toute l’industrie du taxi au profit de géants comme Uber.

« Cette loi n’a pas été écrite pour faire mal à l’industrie du taxi », s’est défendu M. Bonnardel, en reprochant au porte-parole de l’industrie de mener une campagne de « peur », notamment avec des dépliants remis aux clients.