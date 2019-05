Un incendie ravage un garage de Saguenay

SAGUENAY | Un incendie a complètement ravagé le garage commercial Vic Débosselage situé sur le boulevard Barrette, dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, mardi.

Le patron de l’entreprise et un employé se trouvaient dans le bâtiment lorsque le feu a éclaté mardi midi. Ils ont été incommodés par la fumée, mais n'ont pas été blessés.

«On s’est dirigé vers où il y avait de la boucane, mais on n’a pas pu se rendre plus loin. C’était trop intense. C’était dans la chambre à peinture. On voyait les flammes au loin», a raconté l’employé Carol Aubut à TVA Nouvelles.

Les deux hommes ont pu être pris en charge rapidement, puisque les installations d’Ambulance Chicoutimi sont situées juste à côté de cette entreprise.

Par mesure préventive, les commerces voisins ont été évacués. Le feu a paralysé leurs opérations durant quelques heures et a aussi causé d’importants ralentissements sur les boulevards Barrette et Saint-Paul.

Le bâtiment de Vic Débosselage est une perte totale. Le service d'incendie enquête pour déterminer la cause du brasier.