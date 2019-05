Une autre victoire en territoire ennemi pour les Huskies?

Les Huskies de Rouyn-Noranda auront l’occasion de placer les Mooseheads de Halifax dans les câbles lors du quatrième affrontement de la finale de la LHJMQ, mardi soir, au Scotiabank Centre.

Grâce à une victoire de 5 à 2 la veille, les champions de la saison régulière ont pris une avance de 2 à 1 dans la série déterminant le récipiendaire de la coupe du Président. Le doublé du défenseur Justin Bergeron et les 31 arrêts du gardien Samuel Harvey ont permis à l’équipe de l’Abitibi de calmer la foule hostile. L’espoir du Canadien de Montréal Joel Teasdale a également touché la cible dans une cause gagnante.

Depuis le début des éliminatoires, celui-ci domine le circuit avec 31 points. Son coéquipier Harvey revendique la meilleure moyenne de buts alloués (1,85) et le taux d’efficacité (,927) le plus bas. Chez les Mooseheads, Raphaël Lavoie est premier de la LHJMQ avec 19 buts, soit cinq de plus que Teasdale, l’un de ses plus proches poursuivants.

Peu importe l’issue de la finale, les deux formations participeront à la Coupe Memorial qui aura lieu dans la capitale néo-écossaise.

La rencontre sera diffusée à la chaîne TVA Sports 2 dès 19 h.