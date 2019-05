FORTIN, Lucia Bouchard



" Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants "(Jean D'Omersson)Entourée de tout l'amour des siens, au CHUL le 24 avril 2019 à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée madame Lucia Bouchard, épouse de monsieur Roch Fortin. Elle était la fille de feu madame Marie Lavoie et de feu monsieur Arthur Bouchard.et de là au Parc Commémoratif La Souvenance pour la mise en crypte. La famille recevra les condoléances à l'église à compter 9 h. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Serge (Martine Pagé), Germain (Sylvie Thibeault), Mireille, Line (André Dubé), Carolle (Sylvain Perron) et Renée; ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants qu'elle adorait sincèrement. Elle était la sœur de: feu Omer (feu Aline Gagné), feu Toussaint (feu Yolande Chenier), feu Jules (feu Éliette Gagné), feu Marie-Paule (feu Siméon Côté), feu Yvette (feu Florian Gagné), feu Jacqueline (Philippe Gagné), feu Jeanne (feu Léonidas Gagné), feu Thérèse (feu Pierre-Paul Boudreault). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666