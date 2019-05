LAPOINTE, Aline



À la maison Catherine de Longpré, le 30 avril 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Aline Lapointe, fille de Marie-Blanche Gilbert et de feu Joseph Lapointe. Elle demeurait à l'Aube Nouvelle de Saint-Victor. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 10 mai de 13h30 à 16h30, en soirée de 19h à 21h30 et le samedi jour des funérailles de 8h30 à 10h15.Elle laisse dans le deuil sa mère Marie-Blanche Gilbert, ses enfants: Marise Lacombe (Alain Champagne), Pierre Lacombe (Julie Roy), Eric Lacombe (Martine Fournier); ses petits-enfants: Laura et Pierre-Antoine Lacombe, Samuel Lacombe-Côté ainsi que Ann-Marie et Catherine Morin. Elle était la sœur de: Normand (feu Pierrette Leblond), Norbert (Lisette Vachon), André (Nicole Groleau), Anita (feu Gilles Bourret), Donat (Francine Groleau), Jean-Claude (Rita Alarie), feu Jeanne D'Arc, feu Diane (Michel Jolicoeur), Francine (Michel Roy) et Richard (Nancy Larivière). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille tient à remercier toutes les personnes œuvrant à cette merveilleuse Maison Catherine de Longpré. Un énorme merci pour tous les bons soins prodigués à notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Catherine de Longpré, au 1140 20E rue Saint-Georges, G5Y 7M1.