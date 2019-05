Ce torrent d’émotions ne doit pas tarir

Jamais je ne me serais intéressée à un banal édifice gouvernemental et encore moins m’y serais arrêtée pour le scruter avec émotion. J’étais submergée par la tragédie de la fillette de Granby. Et dans un geste de recueillement, je me suis surprise à faire le tour de l’édifice, comme pour faire le deuil, en pensant à tous ces enfants que la DPJ et notre système de justice ont laissés de côté.