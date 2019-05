Des Augustinois mécontents du RTC

Des citoyens du quartier des Bocages, à Saint-Augustin-de-Desmaures, regrettent que le Réseau de transport de la Capitale (RTC) ait décidé de « diminuer la qualité de service » dans leur secteur.

« Les changements à la desserte seront mis en œuvre à compter d’août 2019. Le RTC propose d’abolir le trajet express 295 et propose aux utilisateurs le parcours 94 modifié », a expliqué Félix Meisels, l’un des initiateurs d’une pétition qui a recueilli près de 400 signatures.

Selon ce dernier, « le parcours 94 proposé allongera la durée du trajet pour plus de la moitié des utilisateurs, puisqu’il ne sera plus un express et qu’il permettra des montées et descentes tout le long du trajet », ce que déplorent les signataires.

En mai 2018, lors d’une séance d’information, plusieurs personnes ont protesté contre les intentions du RTC.

Quelques mois plus tard, certaines modifications ont été apportées, mais cela ne satisfait toujours pas de nombreux citoyens qui ont dénoncé « l’intransigeance » et la « non-écoute » du Réseau.

Outre l’enjeu du parcours 295, les protestataires s’indignent du fait que leur secteur soit dépourvu de Parc-O-Bus depuis la fermeture du stationnement incitatif de la rue de l’Hêtrière.

« En diminuant sa desserte du secteur des Bocages, le RTC dresse des obstacles au transport en commun et encourage les résidents du secteur des Bocages à prendre leur voiture. Ce faisant, le RTC augmentera le trafic automobile amplifiant les problèmes de circulation au centre-ville de Québec et la production de gaz à effet de serre », avancent les pétitionnaires.

Actions d’information

Une copie de la pétition a été acheminée à la députée du secteur et vice-première ministre, Geneviève Guilbault, ainsi qu’au maire de Saint-Augustin, Sylvain Juneau. Ce dernier a dit être au courant des doléances de ses concitoyens, mais n’a pas voulu se prononcer sur le fond de leur texte.

Au RTC, la porte-parole Brigitte Lemay a indiqué que « cette pétition a été portée à [leur] attention » et que « des actions d’information à la clientèle sont prévues au [cours] des prochains jours ».

La pétition sera normalement déposée, le 29 mai, lors de la prochaine réunion du conseil d’administration du RTC.