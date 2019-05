Des numéros musicaux variés à la Soirée Artis

Des artistes de toutes les générations offriront des numéros musicaux lors de la Soirée Artis, qu’animeront pour une deuxième année consécutive Maripier Morin et Jean-Philippe Dion, le dimanche 12 mai à TVA.

Team White, troupe qui a remporté les grands honneurs à Révolution l’automne dernier, proposera une chorégraphie enlevante avec 18 danseurs, et Patsy Gallant, Mario Pelchat, les Sœurs Boulay, Véronique Claveau, Olivier Dion, Émile Proulx-Cloutier et LGS pousseront tous la note quelque part au cours de la célébration.

Au total, 16 trophées seront remis pendant la cérémonie qui sera présentée en direct du Théâtre Denise-Pelletier, à Montréal. On apprendra pendant l’événement l’identité des nommés dans les catégories des personnalités féminine et masculine de l’année.

Les festivités de la 34e Soirée Artis se déclineront en trois rendez-vous. Dimanche, à compter de 19h, Anouk Meunier, Patrice Bélanger et Sabrina Cournoyer accueilleront les vedettes sur le tapis rouge et recueilleront leurs impressions à l’arrivée. Le gala piloté par Maripier et Jean-Philippe sera lancé sur le coup de 20h.

Puis, le lundi 13 mai, à 21h, TVA donnera aux téléspectateurs un accès privilégié à l’arrière-scène de la fête, avec «Artis, les coulisses», où on aura droit aux réactions «à chaud» des gagnants, à des extraits du party d’après-gala, à des moments captés lors de la création des segments de variétés et à d'autres contenus croustillants.