Deux grands rivaux en mission

Dans les mois à venir, l’équipe s’attend toutefois à récolter les dividendes de ce marché.« Cette transaction, c’était pour la saison qui débute et même la prochaine. On la referait sans la moindre hésitation parce qu’on a maintenant beaucoup de profondeur. On ne voit aucune faiblesse dans notre alignement et nous ne sommes pas si jeunes que ça », a mentionné le directeur général Patrick Lizotte.