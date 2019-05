Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer 4 moules ou cassolettes individuels.

Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter l’échalote et les champignons. Faire revenir à feu moyen 7 minutes. Saler et poivrer généreusement.

Dans le poêlon, faire fondre le beurre à l’ail. Ajouter la chair de homard et faire revenir à feu doux 5 minutes. Saupoudrer de piment et de persil.

Cuire au four pendant environ 12 minutes ou jusqu’à ce que le blanc soit pris. Retirer du four et servir immédiatement.