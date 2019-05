Elle remporte un pactole après avoir misé sur le prénom du bébé royal

Une grand-mère de Grande-Bretagne a remporté 18 000 livres sterling, soit plus de 31 000 $ canadiens, après avoir misé correctement sur le prénom du bébé royal du prince Harry et de Meghan Markle.

Alors que les parieurs ont largement misé sur Alexander, James, Arthur ou Spencer, cette femme a plutôt décidé d’y aller avec son cœur, a rapporté mercredi le quotidien britannique «Mirror».

«La raison pour laquelle je suis allée avec Archie, c’est à cause de mon petit-fils qui est né la même journée que le prince et se nomme Archie. Je me suis dit que je serais un peu effrontée et que mon Archie allait me porter chance», a-t-elle raconté.

La dame a donc placé un pari de 120 livres à 150/1 pour obtenir la somme de 18 120 livres sterling, selon le site bookmakers.tv.

«Et me voilà, 18 000 livres plus riche! Je vais mettre l’argent de côté pour mon petit-fils», a précisé la femme.