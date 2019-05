Encore le temps de s’inscrire

Vous avez jusqu’au 17 mai pour inscrire votre équipe dans l’une ou l’autre des sept catégories, afin de participer au Tournoi Amical de Hockey présenté le 25 mai, dès 8 h 30, sur le terrain de stationnement de la polyvalente de L’Ancienne-Lorette. Peu d’événements réunissent à la fois hockey bottine mixte de rue, jeux gonflables et animation. L’événement annuel, présenté par Fumoir Grizzly et la Caisse populaire Piémont Laurentien, en collaboration avec Dekhockey de la Capitale, versera ses profits aux fondations P.A.L., Cité Joie et Réno-Jouets. Renseignements sur la page Facebook du tournoi.

CocktElle de Québec

Caroline Lacroix (photo de gauche), vice-présidente aux communications et au marketing chez Cominar, a accepté la présidence d’honneur du 4e CocktElle de Québec au profit de la Fondation Lise Watier qui se tiendra également demain, dès 18 h, au Capitole de Québec. Tout en respectant sa mission initiale de la fondation, Lise Watier (sur la photo en compagnie de sa fille Marie-Lise Andrade, directrice générale de la fondation) a créé le programme S’Entreprendre, dont un point de service à Québec est le Centre Étape, où environ 35 femmes suivent le programme dont le rôle est d’accompagner les femmes d’ici dans l’atteinte de l’autonomie financière à long terme, et ce, tant au démarrage d’une entreprise qu’à la poursuite d’études postsecondaires, ou lors d’un retour sur le marché du travail.

L’Arche L’Étoile

Le 4e souper-bénéfice « De la Terre aux Étoiles » de L’Arche L’Étoile se tiendra le mardi 14 mai, dès 17 h, au Patro Roc Amadour, de la 1re Avenue à Québec, sous la présidence d’honneur de Jean-Robert Leclerc (photo), président du conseil d’administration de Groupe Leclerc. Tous les profits de la soirée permettront au Centre de jour et à l’organisme de L’Arche L’Étoile de poursuivre sa mission qui vise à offrir aux personnes ayant une déficience intellectuelle un milieu de vie épanouissant où l’on révèle la valeur unique de chaque personne. Les billets sont en vente au Centre de jour situé au 360, Saint-Vallier Ouest et au bureau de L’Arche L’Étoile situé au 218, Saint-Sauveur, jusqu’au vendredi 10 mai. Renseignements : 418-527-8839.

Les Grands Cœurs de Lévis

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, a accepté la présidence d’honneur de la 19e soirée gastronomique des Grands Cœurs de Lévis qui se tiendra demain, dès 17 h, au 15e étage de la Cité Desjardins. À nouveau cette année, vous pourrez déguster des merveilles culinaires concoctées avec des produits du terroir québécois, alors que les chefs de table vous réserveront quelques surprises. Les profits de la soirée seront versés à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Renseignements : Dominique Dumais au 418 682-6387, poste 20289.

Anniversaires

Nathalie Normandeau (photo), animatrice radio à BLVD 102,1, 51 ans... Nathalie Roy, députée de Montarville pour la CAQ, 55 ans... Lars Eller, attaquant des Capitals de Washington, 30 ans... Enrique Iglesias, chanteur, fils de Julio Iglesias, 44 ans... Melissa Gilbert, actrice américaine de télé (La petite maison dans la prairie), 55 ans... Sylvain Cossette, auteur-compositeur-interprète, 56 ans... Claude Castonguay, le père de la carte d’assurance maladie, 90 ans.

Disparus

Le 8 mai 2018. Big Bully Busick (photo), 63 ans, lutteur professionnel avec la World Wrestling Federation (WWF)... 2017. David Molson, 88 ans, ancien président et propriétaire des Canadiens de Montréal de 1964 à 1972... 2016. Nick Lashaway, 28 ans, acteur américain connu pour son rôle dans The X-Files... 2005. Jean Carrière, 76 ans, romancier français... 2003. Janine Fluet, 77 ans, comédienne et actrice québécoise... 1982. Gilles Villeneuve, 30 ans, pilote de Formule 1.