Fin des semaines de quatre jours chez les profs: Roberge invite les commissions scolaires à repenser leur décision

QUÉBEC | Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge invite les commissions scolaires à reconsidérer leur décision interdisant aux enseignants de ne travailler que quatre jours par semaine.

«Il y a des enseignants qui sont à bout de souffle et qui ont besoin de ce temps-là – certaines pourraient même quitter la profession si on le leur enlève –, alors j’invite [les commissions scolaires] à vraiment aller au cas par cas et à prendre soin du monde», a dit le ministre Roberge lors d’une mêlée de presse aujourd'hui.

L’Agence QMI révélait aujourd'hui que deux commissions scolaires de Québec interdiraient à leurs enseignants de ne travailler que quatre jours par semaine, évoquant la pénurie de main-d’œuvre dans le réseau de l’éducation.

Or, selon le ministre, ce n’est pas la solution. «Je pense qu’il faut éviter le “mur à mur”, aller au cas par cas et regarder l’humain derrière le prof», a également dit M. Roberge.

«Je ne crois pas que ce soit un caprice, pour les enseignants, de prendre une journée comme ça, souvent pour la conciliation travail-famille, des fois pour reprendre son souffle», a-t-il ajouté.

Le ministre a dit malgré tout «comprendre les commissions scolaires de vouloir aller dans cette direction-là, parce que lorsqu’on est en pénurie, on peut souhaiter que notre personnel travaille à 100%».

Cependant, a-t-il insisté, «il faut prendre soin des enseignants si on veut qu’ils prennent soin de nos enfants».