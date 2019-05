Il faudra faire preuve de patience ce printemps

Même si nous vivons une semaine où la température chaude est enfin revenue, le retard accumulé durant le printemps n’est pas rattrapé partout.

Il se peut fort bien que plusieurs sites de pêche, habituellement disponibles au début de mai, ne soient ouverts qu’une ou même deux semaines plus tard. Il est donc très important de bien vérifier l’état de la situation auprès des gens qui sont sur le terrain. Votre pourvoyeur saura certainement vous conseiller, tout comme les responsables des zecs. Sur les territoires libres, il peut arriver qu’à un certain moment, cela devienne une véritable aventure, mais avec de la prudence, il sera possible d’atteindre vos destinations. Le plus gros problème que plusieurs vont rencontrer en forêt au cours des prochaines semaines, c’est l’état du réseau routier. Les rivières gonflées ont causé des problèmes à plusieurs endroits. Des ponceaux et des ponts ont été endommagés ou emportés avec la crue. De plus, comme la période de dégel est en retard, les routes ne sont pas encore dégelées, si bien que les conditions vont se détériorer rapidement avec le passage de plusieurs véhicules. La vie va finir par reprendre son cours normal pour la saison de pêche, mais il faudra patienter plus que d’habitude.

Même chose pour les conditions de pêche. À vos premières sorties de pêche, il se peut fort bien que vous vous retrouviez sur des lacs au niveau très élevé, avec de l’eau très froide. Il faudra donc vous concentrer sur les zones les moins profondes, principalement là où le soleil frappe la surface. Les entrées d’eau dans les lacs, qui apportent oxygène et nourriture, seront aussi de très bons endroits de pêche. Rappelez-vous qu’en début de saison, le poisson n’est pas aussi rapide parce qu’il sort de son hibernation. Vous devez donc ralentir la cadence pour pêcher plus lentement qu’à l’habitude. Aussi, afin d’éviter de présenter votre embarcation dans des zones peu profondes, ce qui risquerait d’effrayer le poisson, soit vous vous installez plus au large pour lancer vers le bord, soit vous utilisez des dériveurs qui amèneront vos offrandes là où vous le désirez.

LA MALADIE DE LYME

La présence de la maladie de Lyme au Québec est maintenant confirmée. Il est certain que lors de vos excursions en forêt, vous avez des chances d’être exposés à la morsure de tiques à pattes noires infectées. Elles se trouvent dans les zones boisées, les arbustes, les herbes hautes et les tas de feuilles.

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs rappelle qu’en prenant certaines précautions, vous pouvez éviter d’être infectés. Il est recommandé d’utiliser un chasse-moustiques qui contient du DEET. Aussi, il est préférable de porter des chaussures fermées, un chandail à manches longues et un pantalon long. Comme autres mesures de sécurité, il est conseillé de rentrer votre chandail dans vos pantalons et de remonter vos bas par-dessus vos pantalons. En entrant au chalet ou à la maison, prenez le temps de vous examiner pour retirer toute tique qui se serait frayé un chemin jusqu’à votre peau.

Les symptômes de la maladie peuvent apparaître entre trois et 30 jours après avoir été mordu. Ils varient d’un individu à l’autre. Ils peuvent se traduire par une éruption cutanée, de la fièvre, des frissons, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires et articulaires, et l’enflure des ganglions lymphatiques. Si vous croyez avoir été mordu, n’attendez pas et consultez immédiatement les autorités médicales.

EN BREF

NOUVEAU LATULIPPE

Les frères François et Louis Latulippe ont de quoi être fiers avec l’ouverture du troisième magasin de la bannière à Trois-Rivières, plus précisément dans le cœur du Quartier District 55, à l’intersection des autoroutes 40 et 55. Ils y investiront plus de 12 millions $ pour la construction du nouveau magasin de 40 000 pieds carrés. Ils permettront la création de 80 emplois dans le milieu. Il y a 75 ans que leur grand-père, Marcel Latulippe, a fondé l’entreprise familiale de plein air, sur la rue Saint-Vallier à Québec. Nul doute que lui et leur père Richard seraient ravis de voir le succès remporté et surtout l’expansion que prennent les Magasins Latulippe. Ce nouveau magasin deviendra le troisième de la lignée. La rumeur veut qu’il y ait d’autres projets d’ouverture de magasins à travers le Québec démontrant hors de tout doute la volonté des propriétaires de voir le réseau Latulippe rayonner un peu partout en province.

GUIDE DU PÊCHEUR ET DU CHASSEUR

Les éditions 2019 du Guide du Pêcheur et du Guide du chasseur, les outils de référence réglementaires imprimés pour la chasse et la pêche sportive, sont maintenant disponibles. Ces livrets présentent les principales règles au Québec, les cartes de zones, les exceptions ainsi que les particularités pour la pêche au saumon et la chasse aux oiseaux migrateurs. Ce sont des outils indispensables à posséder. Ils sont en vente au coût de 2,99 $ chez des dépositaires de vente de permis, à la grandeur du Québec. Il est aussi possible de se les procurer en ligne au www.guidedupecheur.com ou www.guideduchasseur.com. En les achetant, vous obtenez aussi la chance de participer à deux concours, un par guide, dont le principal prix est un chèque–cadeau de 500 $, applicable à un séjour en pourvoirie. Pour en savoir plus : 1 800 567-9009.

PÊCHER AU LAC-SAINT-JEAN

Pour tout savoir sur les règles à suivre, les saisons et tout ce qui tourne autour de la pratique de la pêche sur le lac Saint-Jean, vous pouvez vous adresser à la Corporation de LACtivité pêche Lac Saint-Jean (CLAP), mandataire officiel du MFFP pour gérer les activités de pêche sur ce magnifique plan d’eau. Vous allez tout savoir sur le bilan des populations d’éperlans, de ouananiches et de dorés jaunes qui peuplent le lac. Pour les rejoindre, vous pouvez téléphoner au 1 888 866-2527 ou utiliser le info@claplacsaintjean.com. Il y a aussi le site internet : www.claplacsaintjean.com.