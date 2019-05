La peur du vide est toujours terrible

Je m’adresse à celui qui signait « Un homme frustré ». Comme je suis une femme et que je représente la partie adverse de son couple, j’espère qu’il daignera quand même me lire. Rendu à 70 ans, après 40 ans de vie commune et la naissance de quatre enfants, cet homme réalise que sa femme n’aime pas faire l’amour parce qu’elle le lui a dit clairement.

Selon ses dires, sa vie est désormais d’une platitude rare auprès d’une femme qui s’intéresse d’abord à ses enfants et petits-enfants, et à sa compagnie à lui dans la mesure où il accepte de vivre comme frère et sœur avec elle. Peut-être la supporterait-il si elle baisait, mais privé de sexe, il ne lui trouve plus aucun intérêt.

« Cher homme frustré, vous êtes-vous déjà demandé si votre façon de faire l’amour à votre femme était agréable pour elle? Peut-être n’aime-t-elle pas la chose comme telle. Mais peut-être y aurait-elle trouvé un certain intérêt si vous aviez amélioré votre approche. Car moi, c’est ce que j’ai vécu avec mon ex.

Comme vous, il avait accepté de venir en thérapie, mais rien de ce qui nous fut suggéré par la sexologue ne lui plaisait. Car voyez-vous, un homme de 70 ans, ça a ses habitudes et ça ne veut pas en changer. C’est moi qui ai pris le taureau par les cornes et qui me suis jetée dans le vide.

Je ne me voyais pas vivre le reste de ma vie avec quelqu’un qui s’ennuie à mes côtés parce que je ne jouis pas avec lui. Pas plus que je n’avais envie de m’ennuyer avec quelqu’un qui n’avait pas envie de faire un effort pour me satisfaire. Et malgré le vide qui m’attendait, je ne pouvais pas poser meilleur geste. Mon train de vie, comme le sien, n’est plus le même puisqu’on a tout séparé en deux. Mais pour avoir la paix du cœur, pas besoin d’une grande maison et d’une grosse voiture. »

Anne

Je ne sais si votre témoignage inspirera ce monsieur et l’incitera à agir, car il faut une bonne dose de culot et une réelle envie de s’émanciper pour briser un couple rendu à votre âge. Mais c’est certain qu’un nouveau vide à remplir est probablement plus stimulant que le vide d’une vie vécue dans la routine et l’ennui.