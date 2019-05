Le Québec boycotté par une ville albertaine

La fin de non-recevoir présentée par le gouvernement québécois à un éventuel projet d'oléoduc qui transporterait du pétrole de l'Alberta vers l'est du pays continue d'ulcérer bien des gens dans la province de l'Ouest, au point où une ville a même décidé de boycotter un congrès au Québec.

En effet, le conseil municipal de Medecine Hat, une ville du sud-est de la province, a voté unanimement lundi pour boycotter le congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités qui doit se tenir à Québec du 30 mai au 2 juin.

«Nous estimons que nous leur avons envoyé suffisamment d'argent, et s'ils ne veulent pas nous appuyer, nous n'appuierons pas leur économie locale», a expliqué le maire Ted Clegston, selon des propos relayés par le journal local «Medecine Hat News» mardi.

Le maire reprenait ainsi à son compte les critiques du nouveau premier ministre albertain Jason Kenney, qui estime que le Québec se doit d'aider l'Alberta à exporter ses ressources pétrolières en autorisant la construction d'un oléoduc, compte tenu des paiements en péréquation que reçoit la province.

Le boycott décrété à Medecine Hat a suscité bien des réactions en Alberta. Cependant, le maire de Brooks et responsable de l'Association des municipalités urbaines de l'Alberta, Barry Morishita, a expliqué au «Medecine Hat News» que son organisation n'a pas l'intention d'emboiter le pas. «Les villes sont libres de faire ce qu'elles veulent, et je comprends pourquoi ils ont choisi de faire ça», a-t-il dit au journal local, tout en précisant privilégier le dialogue.

Calgary y a songé, pour une autre raison

De son côté, le maire de Calgary, Naheed Nenshi, a songé brièvement à boycotter le congrès, mais pour une tout autre raison.

«J'ai pensé ne pas y aller en raison de cette loi horrible et raciste en cours d'évaluation au Québec», a dit le maire au «Calgary Herald», en faisant référence au projet de loi sur la laïcité du gouvernement Legault.

Le maire musulman de Calgary a toutefois choisi de miser sur le dialogue. «J'y ai pensé et je me suis dit qu'il est plus beaucoup plus censé d'approcher les gens et d'être là pour parler des choses en lesquelles je crois et des choses que je veux défendre, Alors, j'y vais», a-t-il poursuivi, selon le «Herald».