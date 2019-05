Le Rouge et Or opte pour Danny Da Costa

Danny Da Costa est le nouvel entraîneur-chef du programme de volleyball féminin du Rouge et Or de l’Université Laval.

Da Costa prend la relève de Justin Boudreault, qui assurait l’intérim depuis le divorce entre le Rouge et Or et Olivier Caron en janvier dernier.

« Je suis très content de me joindre à un programme qui possède une longue tradition, a indiqué celui qui dirigeait la formation masculine des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu la saison dernière. Le Rouge et Or mise sur de belles valeurs traditionnelles et des infrastructures magnifiques. J’ai longtemps regardé le Rouge et Or et c’est vraiment un honneur de me joindre au programme. »

Première rencontre

Le nouvel entraîneur-chef a rencontré les filles qui sont encore à Québec, mercredi en fin de journée.

« J’en connais quelques-unes et je voulais prendre le pouls de l’équipe. J’avais des questions, tout comme les filles. Ça s’est bien passé. »

Da Costa a dirigé les Griffons de l’Outaouais en 2017 et 2018 et il a mené l’équipe à la première médaille de l’histoire du programme en Division 1 au championnat provincial. Il a aussi travaillé comme adjoint avec les équipes nationales A et B, ainsi qu’avec les équipes du Québec.

Après trois saisons avec les Carabins de l’Université de Montréal comme joueur, il s’est joint au programme féminin des Bleus comme entraîneur adjoint à Olivier Trudel pour une année. Les Carabins ont remporté la médaille d’argent au championnat canadien en 2008 lors de sa seule campagne au sein du personnel.

Trois ans plus tard, Da Costa décrochait le poste d’entraîneur-chef des X-Women de St. Francis Xavier. Fort d’un contrat de trois ans, il est parti après deux ans quand l’université a coupé son programme de volleyball féminin.

« Je veux m’établir avec le Rouge et Or pendant plusieurs années. J’ai arrêté le coaching pendant quelques années en raison d’un emploi à Toronto, mais je reprenais la piqûre dès que je revenais dans un gymnase. »

Déçu de ne pas avoir été retenu, lui qui se trouvait parmi les cinq finalistes rencontrés en entrevue, Boudreault comprend la situation. « Je suis déçu parce que c’est ça que je veux faire, mais j’ai moins d’expérience que certains candidats. Je vais travailler pour obtenir mes niveaux. »