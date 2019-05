Les crinqués de l’identité

Samedi dernier, l’humoriste français Pierre Palmade était l’invité de Laurent Ruquier à l’émission On n’est pas couché.

Après avoir parlé de ses différentes addictions, Palmade (qui a fait la manchette il y a quelques années lorsqu’il s’est marié avec la chanteuse Véronique Samson, alors que son attrait pour les hommes n’était un secret pour personne) s’est mis à parler de son homosexualité.

« Moi, je suis homo, a-t-il dit. Il y a les homos et les gais. Les gais, ce sont des gens qui mangent gai, qui vivent gai, qui rient gai, qui font des films gais. Les homos, ce sont des gens qui sont homos, mais ce n’est pas marqué sur leur front. »

LES HOMOS ET LES GAiS

Pour avoir lancé cette phrase anodine, Palmade a été pris à partie — pour ne pas dire lapidé — par tous les groupes de défense des gais.

« Vous tournez le dos à votre communauté », « Vous oubliez que si vous pouvez vivre et aimer librement en tant que gai aujourd’hui, c’est grâce à celles et ceux qui se sont battus dans l’histoire pour obtenir ce droit », etc., etc.

Bref, vous connaissez la chanson.

L’habituel chapelet d’accusations de l’Internationale des indignés.

Or, qu’a dit Palmade, en fait ?

Simple : qu’il refuse d’être défini par son orientation sexuelle.

Oui, il est homosexuel, mais il n’est pas que ça. Ça ne le définit pas en tant que personne.

Il refuse que cet aspect de sa personnalité porte ombrage à tous les autres.

Qu’est-ce qu’il y a de si choquant, dans ce propos ? Je trouve au contraire la sortie de Palmade logique.

Ça tombe sous le sens. Rien pour écrire à sa mère.

Moi, je suis hétéro.

Qu’est-ce que cela dit de moi ? Une seule chose : que je suis attiré sexuellement par les femmes.

Rien d’autre.

Ça ne dit rien sur mes positions politiques, mes habitudes de vie, mes goûts, mes rêves, quel genre de personne je suis à la maison et au bureau.

Il y a des hétéros machos et des hétéros sensibles.

Des hétéros fidèles et des hétéros courailleux.

Des hétéros de droite et des hétéros de gauche.

Mon orientation sexuelle est l’une des nombreuses composantes de ma personnalité.

Pas plus, pas moins.

FAITS D’UN BLOC

Mais pour les crinqués de l’identité, les propos de Palmade sont scandaleux, odieux, choquants.

Inacceptables et irrecevables.

Pourquoi ?

Parce que ces gens ne se définissent que par leur race, leur genre, leurs croyances religieuses ou leur orientation sexuelle.

Ils ne sont pas seulement noirs, non : ils pensent comme des Noirs, ils mangent comme des Noirs, ils rêvent comme des Noirs, ils écoutent de la musique de Noirs !

Ils ne sont pas seulement musulmans, non : ils respirent musulman, ils marchent musulman, ils pensent musulman !

Les crinqués de l’identité ne sont pas des êtres humains complexes et multiples comme vous et moi : ils sont entiers ! Taillés dans un bloc !

Femme ou trans ou Noir ou gai de la tête au pied. Pas de place pour quoi que ce soit d’autre.

Personnellement, je trouve cette vision des êtres humains triste et réductrice.

Je préfère de loin les Pierre Palmade de ce monde...