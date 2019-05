Les résidus alimentaires dans un sac à part en 2022

La Ville de Québec a confirmé son choix : en 2022, les citoyens déposeront leurs résidus alimentaires dans un sac à part pour qu’ils soient ensuite biométhanisés.

Il n’y aura pas de troisième collecte par bac brun, a réaffirmé le service de la gestion des matières résiduelles, lors d’un comité plénier mercredi. Trois projets-pilotes seront réalisés en 2019 et 2020.

À partir de 2022, quand l’usine de biométhanisation sera prête, l’ensemble des citoyens auront à faire leur part à la maison pour le tri de leurs déchets. Ainsi, les résidus alimentaires comme le café, les viandes, les résidus de fruits et légumes, etc. seront placés à part dans un sac de plastique distribué par la Ville. On a choisi les sacs de plastique pour faciliter la vie des citoyens et contrer les aspects qui rebutent les citoyens comme la formation de vers blancs, a expliqué la Ville.

Le sac de couleur sera déposé dans le bac à ordures habituel, avec les sacs contenant les déchets qui ne sont ni des résidus alimentaires, ni des déchets recyclables.

Les sacs seront collectés par le même camion, puis amenés à l’incinérateur. Là, ils seront triés.

Les déchets seront incinérés. Les résidus alimentaires seront extraits des sacs de couleur puis débarrassés des contaminants. On les préparera en transformant le tout en pulpe qui sera ensuite chauffée et transportée vers le centre de biométhanisation par une conduite souterraine.