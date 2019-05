L'Iris Hommage à Pierre Mignot

MONTRÉAL – Le directeur photo Pierre Mignot est le nouveau lauréat du prix Iris Hommage. L'honneur lui sera décerné le 2 juin lors du Gala Artisans 2019 saluant le travail des vedettes de l'ombre du septième art québécois.

L'homme de cinéma, qui compte 53 ans de carrière et une contribution à quelque 130 oeuvres, a déjà reçu trois Jutra lors de trois années consécutives, soit de 2004 à 2006, respectivement pour les films «Ma vie en cinémascope», «Le papillon bleu» et «C.R.A.Z.Y.».

Étonnement

Malgré tous ses succès dans l'univers du septième art, Pierre Mignot s'est dit «surpris» d'avoir été choisi pour recevoir cette récompense, mercredi en conférence de presse. «Chaque film que je fais, j'essaie que la lumière appuie la vision d'une réalisatrice ou d'un réalisateur. Des fois on réussit, des fois on réussit moins», a-t-il avoué.

Pour le réalisateur Louis Bélanger, qui a fait appel à ses services plusieurs fois au cours de la dernière décennie, la récompense est toutefois bien méritée. «Rarement le prix est allé à des artisans du métier du cinéma. Si tu es technicien et que tu ramasses ce prix-là, ça veut dire que tu es extrêmement talentueux, que tu es une référence», a-t-il expliqué.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Des réalisateurs de renom

En plus d'avoir travaillé avec Robert Altman à de nombreuses reprises, Pierre Mignot a collaboré avec la réalisatrice Léa Pool le temps de cinq projets, dont sur le plateau de «Anne Trister», «À corps perdu» et «Le papillon bleu».

«Il a une ouverture, une générosité et, en même temps, il est créatif, ce qui est extraordinaire, a précisé la réalisatrice. Tu as l'impression d'être entendu dans ce que tu recherches et en même temps, il apporte tout son univers. C'est le mélange des deux univers qui donne la force aux films que j'ai faits avec lui.»

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Le directeur photo a aussi amorcé une fructueuse collaboration, plus récente cette fois, avec Louis Bélanger, une union qui s'est entre autres soldée par la sortie de «Route 132», «Les mauvaises herbes» et la création d'une prochaine œuvre connue sous le titre «Vivre à cent à l'heure».

Avec l'Iris Hommage, Pierre Mignot succède notamment à André Forcier, Lyse Lafontaine et François Dompierre, les trois plus récents gagnants de cet honneur.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Tout en images

Plusieurs photos prises par le principal intéressé durant des tournages, mais aussi différentes productions cinématographiques auxquelles il a participé peuvent être appréciées jusqu'au 1er juillet à la Cinémathèque québécoise, à Montréal. Certaines de ses œuvres côtoient celles de Claude Hazanavicius, ingénieur du son et sculpteur, dans la nouvelle exposition «Regards parallèles».