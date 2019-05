Loto-Québec va tenter de limiter les dégâts au casino du Lac-Leamy

L’arrivée d’un nouveau casino à Ottawa pourrait faire très mal à Loto-Québec et à son casino du Lac-Leamy à Gatineau. Les pertes annuelles de revenus sont estimées à plus de 60 millions $.

Le complexe de divertissement Hard Rock Casino, qui verra le jour sur le site du Rideau Carleton Raceway au sud d’Ottawa en 2021, devrait séduire une forte clientèle du casino de Loto-Québec.

« Cela aura un impact sur nos revenus », a indiqué la PDG de Loto-Québec, Lynn Roiter, lors de l’étude des crédits budgétaires la semaine dernière à l’Assemblée nationale.

Le casino du Lac-Leamy a généré l’an dernier des revenus de 270,5 millions $, en hausse de 5 %.

Une étude menée par la firme Shore Tanner & Associates soutient que le nouveau casino d’Ottawa pourrait soutirer 62 millions $ de revenus par année à Loto-Québec.

Le casino du Lac-Leamy dit avoir augmenté sa visibilité à Ottawa ces derniers mois, notamment sur de larges panneaux le long des autoroutes, tout en multipliant les promotions pour attirer de nouveaux clients.

Il faut dire que de nombreux joueurs ontariens traversent chaque jour la rivière des Outaouais pour aller jouer au Québec.

La firme Shore Tanner & Associates estime que plus de la moitié des plaques d’immatriculation des voitures garées au casino du Lac-Leamy sont ontariennes.

Projet de 320 millions $, le Hard Rock Casino d’Ottawa, dont la première phase a été complétée, fera place en 2021 à un nouvel hôtel, à une salle de spectacles de 2500 places et à de nouvelles aires de jeux.

Le site du Rideau Carleton Raceway compte déjà plus de 1200 appareils de loterie vidéo (ALV) et près d’une quarantaine de tables de jeu.

En plus de proposer des facilités de crédit aux joueurs, le Hard Rock Casino offrira également l’alcool gratuitement à ses clients.

Investissements de 50 M$

Loto-Québec dit avoir perdu l’an dernier cinq millions $ de revenus avec les rénovations et les nouveautés apportées au Rideau Carleton Raceway d’Ottawa.

Cette année, si tout se déroule comme prévu, Loto-Québec croit que les pertes pourraient atteindre les 10 millions $.

Loto-Québec dit avoir investi plus de 50 millions $ au cours des dernières années pour multiplier les offres de divertissement au casino du Lac-Leamy, soit la rénovation du Bar 7 et la construction d’une boîte de nuit et d’un espace multijeux appelé la Zone.

Casino du Lac-Leamy

Photo d'archives