Ne mettez pas la voix en quarantaine

Geneviève Jodoin m’a bouleversée à deux reprises au cours des derniers jours.

Une première fois en reprenant avec fougue et énergie Pendant que, une des plus belles chansons de Gilles Vigneault, pour remporter La Voix.

Et une deuxième fois en racontant au collègue Marc-André Lemieux que certaines personnes lui avaient suggéré qu’à 41 ans, elle volait la place de plus jeunes concurrents.

Misère, on est encore rendus là ? Geneviève Jodoin se fait dire qu’elle est « passée date », comme un yogourt ?

C’EST À 40 ANS QUE LES FEMMES SONT BELLES

J’ai vraiment ragé quand j’ai lu dans Le Journal la confidence que Geneviève Jodoin a faite à Marc-André : « Il y en a qui me disaient : “Tu l’as eue, ta chance. Laisse la place aux jeunes”. Mais elle expirait quand, ma chance ? La musique, c’est ma passion, mais je n’étais plus capable d’en vivre. Alors pourquoi je n’aurais pas le droit, comme les jeunes, de saisir cette chance ? » Excellente question, Geneviève !

Pourquoi ce serait uniquement des jeunes nés après l’an 2000 qui auraient le droit de rêver à une carrière en chanson ? Quand je vois des cas flagrants d’âgisme, j’ai des bouffées de chaleur. Ça doit être la préménopause...

En fait, quand j’ai vu ce que certains reprochaient à Geneviève (son âge, son expérience, son professionnalisme), j’ai repensé à la chronique que j’avais écrite au sujet de Sylvie Desgroseillers, candidate à La Voix, le 20 janvier 2015.

« Pourquoi l’accuser d’avoir pris la place de jeunes de 16 ans ? Tasse-toi matante, c’est ça ? Passé 50 ans, une femme ne peut plus passer à la télé, on ne veut voir que des jeunes de moins de 20 ans ?

Pourquoi pensez-vous qu’elle a autant d’assurance sur scène et autant de richesse dans sa voix ? C’est justement parce qu’elle roule sa bosse depuis 30 ans. On ne reconnaît plus l’expérience au Québec, on ne veut que de la chair fraîche, naïve et innocente ? »

« Ma place, je ne l’ai pas volée ! a déclaré Geneviève. Ne serait-ce que pour prouver aux enfants qu’il n’est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves, je devais faire La Voix. » En effet, quel beau message elle envoie aux jeunes, cette mère de trois enfants qui décide sur le tard de donner une deuxième chance à sa carrière ?

UN DUO D’ENFER

J’ai une idée pour Geneviève Jodoin. Quand elle fera un album, elle pourrait reprendre un succès du chanteur français Philippe Clay, intitulée La quarantaine. Dans cette chanson, Clay énumère toutes les inventions de l’humanité qui n’auraient pas vu le jour si l’on avait écarté les gens de plus de 40 ans.

« Si l’on avait mis en quarantaine

Tous les hommes de quarante ans

L’humanité en serait à peine

Au Moyen Âge et pour longtemps

Louis Pasteur n’aurait pas découvert

Son vaccin à soixante-trois ans [...] Il y aurait peut-être moins de problèmes

Pour la jeunesse et pourtant

Victor Hugo n’aurait pas écrit

Les Misérables à soixante ans ».

En duo avec Lara Fabian, qui a eu 49 ans cette année, il me semble que ce serait une belle façon de faire un pied de nez à ceux qui disent « Tasse-toi matante » aux femmes d’expérience.