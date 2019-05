Oshawa: GM investit 170 M$ pour sauver 300 emplois

General Motors Canada et le syndicat Unifor ont annoncé aujourd’hui une «entente de transformation» qui verra l’usine d’Oshawa fabriquer des pièces et effectuer des essais avancés sur des véhicules à partir de maintenant.

Grâce à un investissement de plus de 170 M$, ce sont 300 emplois qui seront sauvés. Rappelons qu’en décembre dernier, le constructeur américain avait annoncé la fermeture prochaine de l’usine ontarienne.

À LIRE AUSSI: General Motors éliminera six de ses voitures

À LIRE AUSSI: General Motors, la bouffeuse de marques

Plus précisément, l’usine fera de l’emboutissage, du sous-assemblage et diverses autres activités de fabrication pour GM et d'autres clients du secteur automobile. Une partie du site sera convertie en piste d'essai pour les véhicules autonomes et à technologie de pointe, augmentant ainsi la capacité du Centre technique canadien de GM en Ontario.

«Ce plan de transformation est très important, car il positionne Oshawa pour un avenir durable, a déclaré le président et directeur général de GM Canada, Travis Hester. Cette entente maximise le soutien de notre personnel et de leurs familles, et fait d'Oshawa une ville clé pour le développement des véhicules de l'avenir sur notre nouvelle piste d'essai.»

GM parle même d’un potentiel de croissance et de création d'emplois supplémentaires importants au cours des prochaines années, étant donné les nouveaux clients qui seront attirés. Par ailleurs, des réinstallations spéciales seront offertes aux travailleurs d'Oshawa pour des emplois dans certaines des autres exploitations du constructeur dans la province.

Unifor se réjouit également du fait que GM proposera de meilleures primes de retraite aux employés admissibles de l'usine d'Oshawa, y compris des bons pour l'achat de véhicules neufs GM, de même qu’un «Centre d'action pour l'emploi» qui ouvrira en juin pour aider les autres employés à planifier leurs possibilités de carrière à l'extérieur de GM.

« En maintenant une empreinte à Oshawa et en gardant l'usine intacte, nous sauvons des centaines d'emplois, ce qui nous permet de construire et de créer de nouveaux emplois dans l'avenir. Nous sommes dans une bien meilleure position qu'il y a cinq mois lorsque l'usine annonçait sa fermeture », a pour sa part déclaré le président national d'Unifor, Jerry Dias.