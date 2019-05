Pier-Luc Funk: un baptême à Cannes

MONTRÉAL – Les prochains mois seront riches en nouvelles expériences artistiques pour Pier-Luc Funk. Devant les caméras, sur scène ou à l'écriture d'un long métrage, il ajoutera plusieurs cordes à son arc déjà bien garni.

Cette autre période faste de sa carrière s'amorce dans quelques jours, avec le début du 72e Festival de Cannes. En vedette du drame «Matthias et Maxime», plus récent film de Xavier Dolan en compétition, l'acteur est attendu pour la toute première fois sur la Croisette, avec «toute la gang de gars».

«C'est hallucinant tout ce qu'on vit, qu'on aille à Cannes... Mais ce qui est vraiment beau là-dedans, ce que j'ai appris du film avec Xavier, c'est que le plus important, c'est le noyau, a dit Pier-Luc Funk. C'est travailler avec ses amis, faire ce qu'on aime. Ça fait en sorte qu'on vit les plus grosses affaires, qu'on va à Cannes.»

Comme au salon

L'acteur avoue d’ailleurs avoir beaucoup appris lors du tournage. «L'ambiance sur le plateau, ce n'était pas une ambiance de grand film, mais de salon, de famille. Ça te recentre sur tes fondations. Et j'ai atteint des extrêmes que je ne pensais jamais atteindre», a-t-il confié.

«C'est drôle parce que je tournais avec mes amis et tout le monde voulait vraiment être bon. On savait qu'on faisait affaire avec notre ami, parce que c'est lui qui réalisait, mais en même temps, on faisait aussi affaire à un génie de la réalisation.»

Bien que «Matthias et Maxime» pourrait servir de belle carte de visite à Pier-Luc Funk en France, ce dernier ne veut pas trop penser à ce qui surviendra après la projection du long métrage. «J'essaie de ne pas mettre des attentes là où je ne sais pas ce qui va arriver...»

«Smoothie» avec Catherine, «road movie» avec Jean-Carl

L'écriture de l’artiste prend aussi de la place dans son horaire déjà bien chargé. «Avec Catherine Brunet, on a écrit un court-métrage qu'on a nous-mêmes produit. Il va sortir cette année. On finit le montage.» Intitulée «Smoothie», l'oeuvre est décrite comme «une espèce de niaiserie d'humour noir, "trash", drôle.»

Il a également développé une série avec Jean-Carl Boucher qui n'a pas encore reçu le feu vert. «On est beaucoup attachés à ce projet-là, mais on ne veut pas beaucoup le changer pour faire plaisir à un diffuseur quelconque, pour rentrer dans une espèce de moule.»

Toujours en compagnie de son grand ami, il compte bientôt donner corps à un scénario de «road movie de gars» dans lequel, assure-t-il, «il y aura un peu de tout». Si le projet se concrétise, il défendra un nouveau rôle alors que son ami se chargera de la réalisation.

Entre «voisins»

À temps pour célébrer les 40 ans de la pièce «Les voisins» signée Claude Meunier et Louis Saia, Pier-Luc Funk a aussi entendu l'appel des planches. Il a accepté d'être Junior une grande partie de l'été à Drummondville aux côtés de Jean-Michel Anctil, Catherine Brunet et plusieurs autres.

Ce sera ainsi l'occasion de constater ce que l'univers du théâtre a en réserve pour lui. «On va voir ce que je peux lui apporter et ce que lui peut m'apporter. La même pièce, le même texte pendant un été, je ne l'ai jamais fait», a-t-il souligné.

Du même coup, il relèvera un grand défi. «Je n'ai jamais autant appris un texte de ma vie.»