Pratiques «trompeuses»: la Baie d’Hudson consent à payer 4,5 M$

OTTAWA | La Baie d’Hudson a consenti à payer 4,5M$ pour le règlement d’une poursuite pour pratiques commerciales trompeuses concernant des ensembles de matelas et de sommiers.

En février 2017, le Bureau de la concurrence s’était tourné vers le Tribunal de la concurrence afin de «mettre fin aux pratiques commerciales trompeuses présumées» concernant des matelas et des sommiers vendus comme des ensembles de lits. Selon l’enquête, le détaillant augmentait artificiellement le prix normal du produit, laissant croire à un rabais substantiel.

De plus, on laissait croire que les prix étaient réduits en vue d’écouler les stocks restants. «En réalité, la Baie d’Hudson ne tenait qu’un inventaire limité et commandait plutôt de nouveaux produits auprès des fabricants lorsque les consommateurs effectuaient des achats», a fait savoir l’organisme.

Après deux ans, le Bureau a annoncé mercredi une entente pour mettre fin au litige. La Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) a accepté de payer 4M$ en sanction et 500 000$ pour les frais juridiques.

La plus vieille entreprise en Amérique du Nord a également consenti à mettre en place et à maintenir «un programme de conformité d’entreprise pour promouvoir le respect de la Loi sur la concurrence dans toute l’entreprise».

L’entreprise s’est aussi engagée à ce que les pratiques commerciales relatives à tous ses gros appareils ménagers soient conformes aux dispositions de la Loi sur la concurrence.

HBC était accusée d’avoir eu recours à de telles pratiques commerciales «trompeuses» depuis «au moins le mois de mars 2013».

«Ce consentement est une victoire pour les Canadiens et montre catégoriquement que le Bureau ne tolérera aucune indication d’économie non fondée qui empêche le consommateur de prendre une décision d’achat éclairée», a souligné dans un communiqué Matthew Boswell, commissaire de la concurrence.

Selon le Bureau, ce consentement aura la force exécutoire d’une ordonnance judiciaire et s’appliquera pour une période de 10 ans.

Le Bureau de la concurrence réclame en conséquence que HBC soit condamné à une sanction administrative pécuniaire.