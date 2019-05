Quand ton travail te sort par les oreilles, décante un peu!

Un gars qui dit tenir à sa femme mais qui vous écrit pour se plaindre d’elle comme celui de ce matin, me donne l’occasion de dire ce que j’ai fait dans une situation similaire à la sienne. Enseignante au primaire comme sa femme, la mienne rentrait enragée quasiment tous les soirs, même si je faisais de mon mieux pour aller chercher notre fils à la garderie, pour voir à son bain et son coucher, ainsi qu’à préparer les repas.

Un moment donné, j’en ai eu assez, et je l’ai menacée de partir avec le petit. Ça l’a ébranlée et ça m’a permis de lui dire à quel point j’en avais assez que son travail soit le seul centre d’intérêt dès qu’elle rentrait le soir. On a fait ensemble le tour de la question et elle a fini par comprendre que moi aussi j’existais et que comme je faisais mon possible pour lui rendre la vie plus facile, j’avais aussi droit à la même attention de sa part. Cette mise au point n’a pas été simple à faire parce qu’elle nous a bousculés tous deux, mais depuis, moi aussi j’existe, et ça va mieux partout dans notre vie.

Un gars ben ordinaire

Oh non vous n’êtes pas ordinaire puisque vous avez provoqué le changement. Sans aller jusqu’à la menace de séparation, ce monsieur devrait au moins dire son fait à sa femme pour lui faire prendre conscience du peu d’espace qu’elle lui laisse.