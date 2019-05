Quel avenir attend les Blue Jackets?

Il n’y a pas de trophée pour une équipe qui a remporté une ronde dans les séries de la Coupe Stanley. C’est le directeur général des Blue Jackets de Columbus, Jarmo Kekalainen, qui l’a dit après l’élimination de son équipe aux mains des Bruins de Boston.

Or, il y a lieu de se demander si la prise de position de Kekalainen ne lui a pas été fortement suggérée par ses supérieurs, plus précisément les propriétaires.

On parle d’un homme qui a le recrutement dans le sang et qui montre un bon palmarès en cette matière. On lui impute les sélections de Marian Hossa et de Martin Havlat alors qu’il était à l’emploi des Sénateurs d’Ottawa.