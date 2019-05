Un FPS avec des chèvres armées s’en vient sur PC... et ça semble une excellente idée!

Fortnite ne va pas assez loin pour vous avec ses costumes et ses danses absurdes? Préparez-vous à redécouvrir l’essence du mot «ridicule» avec Goat of Duty, un jeu de tir multijoueur qui mettra en vedette des chèvres guerrière, armées «jusqu’aux cornes»!

Espèce de rejeton un peu étrange de Quake et de Goat Simulator, Goat of Duty s’annonce exactement comme on l’imagine: loufoque, bizarre et étrangement... satisfaisant?

Développé par le studio italien 34BigThings, le first-person shooter en ligne entend proposer une expérience «vieille école» avec des engagements rapides et des matchs à mort individuels ou en équipe, le tout sans grande fioriture, rapporte PC Gamer.

Image courtoisie 34BigThings

La twist, c’est seulement que... eh bien... vous incarnerez une chèvre!

Une chèvre qui sautera, manipulera toutes sortes d’armes, portera des costumes et pourra (évidemment, on est en 2019) danser pour narguer les autres joueurs après un missile bien envoyé.

Image courtoisie 34BigThings

Sur la page Steam du jeu à venir sur PC, l’éditeur Raiser Games ne s’en cache pas: Goat of Duty n’est pas un jeu sérieux et, surtout, ce n’est pas un jeu complexe.

Pas de stratégie, pas d’habiletés spéciales et pas de personnages différents; que du jeu, simple, rapide et de l’humour, peut-on lire dans la description en ligne.

Image courtoisie 34BigThings

Bien qu’on ne connaisse pas encore la date de parution du jeu, certains curieux pourront essayer Goat of Duty dès ce jeudi 9 mai, et ce jusqu’au 13, dans une version bêta fermée qui donnera accès à trois cartes et le mode free-for-all.

Bref, un FPS humoristique avec des chèvres et des fusils? On va surveiller ça de TRÈS près.