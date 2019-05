LAVOIE, Rolande Carrier



À l'Hôpital St-François d'Assise de Québec, le 22 avril 2019, à l'âge de 82 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Rolande Carrier, épouse de feu Gérard Hayes en premières noces et de M. Alain Lavoie en deuxièmes noces. Fille de feu Charles-Eugène Carrier et de feu Cécile Duchesneau, elle demeurait à l'Ancienne-Lorette. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Hélène Perron) et feu Linda; ses frères et soeurs: Robert (Huguette Faguy), Danielle (Stillman Keeth), feu Aline (feu Robert McGrath), feu Jacqueline (feu Charles-Aimée Paquet), feu Michel, feu Jean-Guy (feu Doris Cochran) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hayes et Lavoie. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses trois grandes amies: Mme Claire Méthot, Mme Margot Dion et sa belle-sœur: Germaine Boucher. La famille recevra les condoléances aude 9h à 11h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial au personnel soignant de l'unité de cardiologie et de l'unité B-8 des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. (1825 Boulevard Henri-Bourassa bureau 405, Québec, QC G1J 0H4). Pour rendre hommage à Mme Carrier, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com