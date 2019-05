PETIT, Michel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 1 mars 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Michel Petit, époux de madame Suzanne Cayer, fils de feu madame Colette Barbeau et de feu monsieur Fernand Petit. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 16h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne Cayer et les enfants de cette dernière: Angélique (Benoit), Andréanne et Alexandre (Roseline) et les petits-enfants: Marilou et Romy; sa sœur Johanne Petit (Réjean Robitaille), neveux et nièce: Vincent, Amélie et Nicolas, ainsi que ses tantes, oncles, cousins, cousines, ami(e)s et anciens collègues de travail du CRDI. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Téléphone : 418 656-4999, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.