RIVARD, Yves



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 2 mai 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Yves Rivard, époux de dame Lise Matte. Il demeurait à Saint-Alban. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 11 h à 13 h 55, suivi d'. L'inhumation se fera ultérieurement. Outre son épouse Lise, monsieur Rivard laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Edith Bouchard), Louise (Herman Baril) et Steeve (Anne Lanouette); ses petits-enfants : Aurélie, Emie, Tristan et Alexe; ses frères et sœurs : feu Jean-Robert (feu Paulette Trottier), feu Solange (feu Fernand Germain), feu Rolland (feu Réjeanne Chalifour), Claude (feu Colette Gariépy), feu Hector, Léon (Colette Trottier), Denis (Lise Bertrand), feu René (Carole Côté), André (Louise Trudel), feu Marthe (feu Pierre Rousseau), Georges (Hélène Thibodeau), feu Armand (Christiane Bertrand), feu Benoit (Donald Bérubé) et Jean-Marc (Gisèle Guilbault); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Matte : Rose-Aline (feu Henri-Paul Picard), Micheline (feu Jean-Guy Boivin), feu Jean-Marc, Michel (Marjolaine Julien), feu Julien (feu Gisèle Grondines) et Mario (Maryse Gendron); ses belles-sœurs : Denise Trottier et Pierrette Langlois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués, en particulier l'infirmière Viviane. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.