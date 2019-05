LANDRY, Monique



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 17 avril 2019, à l'âge de 94 ans et 2 mois, est décédée dame Monique Landry, épouse de feu M. Georges Nadeau, fille de feu M. Lucien Landry et de feu dame Yvonne Blier. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Rivière-du-Loup. La famille recevra les condoléances au funérariumle vendredi 10 mai 2019 de 19 h à 22 h et le samedi, jour des funérailles, à compter de 12 h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Danielle (Jean-Guy Landry), Michel (feu Micheline Ouellet), Sylvie; ses petits-enfants: Nancy (Frank Corriveau), Nadine (Steeve Ross), Valérie (Pierre Thériault), Eric (Priscilla Desbiens); ses arrière-petits-enfants: Jessika, Debby, Jimmy, Dylan, Jessy, Lysane, Alex. Elle était la soeur de: feu Léo (feu Florence Nadeau), Carmen (feu Dominique Nadeau), feu Réal (feu Raymonde Moreau), feu Gérard. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Landry et Nadeau. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour tous les bons soins prodigués pendant toutes ces années. Un gros merci au Dr Paquet pour son professionnalisme. Les services professionnels ont été confiés à la