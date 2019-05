MOREAU, Régis



À l'IUCPQ, le 16 décembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Régis Moreau, fils de feu dame Florida Chaput et de feu monsieur Alfred Moreau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Il laisse dans le deuil Marie-Reine (Marcel Coutu), André Denis (feu Thérèse Moreau); ses frères et sœurs: feu Gabrielle (feu Samuel Witty), feu Euclide (feu Lucille Bessette), feu Jeanne (feu Euclide Masson), feu Paul (Constance Valence), feu Jean (feu Loraine Metchel), feu Armand (feu Thérèse Valence) et feu Rose-Amande (feu Bertrand Dolbec) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les médecins et les infirmières pour les bons soins qu'il a reçus.