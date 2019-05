MICHAUD, Judith



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 21 avril 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Judith Michaud. Née à Giffard, le 14 décembre 1943, elle était la fille de dame Aline Duquet et de feu monsieur Clément Michaud. Elle demeurait à Québec, secteur Giffard. Madame Michaud laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie Fortin et François Fortin (Julie Laroche); son petit-fils Olivier Duchesne; ses sœurs: Nicole (Lee Latendresse), Charlotte (Yvan Goulet), Aline (Jean-Yves Richard); ses frères: feu Yves Pomerleau (Gisèle Tanguay), feu Yves, Benoit (Odette Huot), Denis (Sylvie Léger), Marc (Hélène Dupuis); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances àle dimanche 19 mai 2019 de 14 h à 17 h. Pour ceux qui préfèrent faire un don, vous pouvez le faire par chèque à La Maison de Job, 12057, rue de l'Hôpital, Québec, G2A 2T6 ou par internet sur le site: www.maisondejob.org. Les funérailles sont sous la direction de