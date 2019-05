CHABOT, Jean-Louis



Décédé sereinement après un long combat contre la maladie le mercredi 24 avril 2019 à l'âge de 83 ans à l'Hôtel-Dieu de Québec. Époux de notre chère maman décédée Lucette Brindamour, leurs enfants Bernard (France Racine), Lucie (Jean-Pierre Provençal et ses enfants Gabrielle et François), Jean (Suzanne Bélanger), Hélène et Alain (Sandra Gagné), ses dix petits-enfants Jean-Daniel, Simon, Philippe, Éric, Yann, Guillaume, Ingrid, Sarah-Jeanne, Béatrice et Thomas et son arrière-petite-fille Jessabelle. Le cher frère de Cécile, Laurent et Paul- André. Lui survivent également plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, cousin(e)s, neveux, nièces et ami(e)s des familles Chabot, Brindamour, Thiboutot-Lamontagne et Dionne.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h30 à 15h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Beauport. En reconnaissance des soins reçus, des dons peuvent être faits à la Fondation du CHU de Québec,10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.