DROLET, Gaston



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 21 mars 2019, à l'âge de 77 ans 2 mois, est décédé monsieur Gaston Drolet, époux de dame Marthe Barbier. Né à St-Grégoire de Montmorency, le 11 janvier 1942, il était le fils de feu dame Adrienne Côté et de feu monsieur Laurent Drolet. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 10 h.Gaston laisse dans le deuil son épouse Marthe Barbier, sa fille Kathleen Létourneau (Gilles Tremblay); ses deux petits-fils: Maxime Létourneau De Guise et Nicolas De Guise (Marie-Noëlle Poulin); ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel médical et hospitalier de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de