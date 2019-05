DEMERS, Gérard



Au CHSLD de Lévis, le 25 avril 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Gérard Demers, époux de madame Denise Pouliot, fils de feu monsieur Joseph Demers et de feu madame Alma Trépanier. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Steeves et Lyne (Danny Hart); ses petits-enfants : Katherine, Gabrielle, Marc-Antoine et Amélia; ses frères et sa soeur : Denis, Claude, feu Rita et feu Gilles; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pouliot : Lise (André Guilbault) et Monique (Keith O'reilly); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du Rein. La famille vous accueillera auà compter de 13h.