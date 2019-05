LANGLAIS, Prescile



Au CHSLD de Donnacona, le 17 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Prescile Langlais, fille de feu dame Dulcina Jobin et de feu monsieur Dominique Langlais, épouse de feu monsieur Henri Piché et conjointe de monsieur Hervé Frenette. Elle demeurait à Cap-Santé.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Hervé, ses enfants: Marcel (Lucie Côté), Diane (Pierre Leclerc), Éric (Tammy Macey) et les enfants de son conjoint; ses quatre petits-enfants: Styven (Caroline), feu Martin, Annick (Éric), Nicolas (Lynn) et Michaël (Tanya); ses arrière-petits-enfants: André-Anne, Mathieu, Mattéo, Laurence, Lewis, Jasmine, Théa et Arno. Elle laisse également dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Donnacona pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Services Santé et Sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, St- Raymond (Québec) G3L 1W1 tél.: 418-337-3658.