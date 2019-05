LAMONTAGNE, Mariette Vocal



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le jeudi 25 avril 2019, est décédée à l'âge de 92 ans, madame Mariette Vocal, épouse de monsieur Lucien Lamontagne. Elle était la fille de feu Constant Vocal et de feu Adéla Guénard. Elle demeurait à Saint Camille-de-Lellis. Madame Mariette Vocal sera exposée à la salle dule vendredi 10 mai de 19h à 22h etde 10h à 13h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil, outre son époux Lucien Lamontagne, ses enfants: Hilda (feu Louis Alexandre), Micheline (Léandre Rouleau), Gérald, Marco (Mireille Pouliot), Lina (Ghislain Simard) et Ghislain (Cindy Denis); ses petits-enfants: Pierre et Michel Alexandre (Suzanne Fournier), Philippe (Lorry Mc Caughry) et Valérie Rouleau (Frédéric Bouchard), Bruno (Sophie Cloutier) et Richard Lamontagne, Patrick (Barbara Chabot), Guillaume (Sandra Rochefort) et Audrey Lamontagne (Jean-Philippe Chabot), Anne-Marie (Tommy Blanchet) et Marie-Pierre (Jean-Simon Corriveau); ainsi que ses arrière-petits-enfants: Karen, Patrick, Marie-Claire, Louis, Eugène, Florent, Noémie, Maxim, Thomas, Ryan, Alice, Évelyne, Corinne, Élisabeth, Virginie, Camille, Justin, Elliot, Jacob, Edouard et Hubert. Elle était la sœur de: feu Ovila (feu Simone Coulombe), feu Francis (Simone Fortier), feu Yvon (feu Denise Huot), Vincent (Liliane), Réjeanne (feu Gilles Tanguay), feu Luiggia (feu Michel Cadran), Armelle (Donald Asselin) et Réjean (Raymonde Masson). De la famille Lamontagne, elle était la belle-sœur de: feu Roland (feu Yvonne Lefebvre), Juliette (feu Georges Chabot), feu Germaine (feu Roger Gosselin), Rita (feu Général Tisi), feu Adrienne (feu Guy Tanguay), feu Jeanne-D'Arc (feu Viateur Tanguay), Julien (feu Monique Drouin), Julienne (Roland Lehoux), Françoise (feu Fernand Racine) et Gervaise (feu Robert Larose). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un merci spécial au personnel des soins intensifs et du 2e étage de l'Hôpital de Saint- Georges, au personnel du 2e étage du Sanatorium Bégin et ainsi qu'au soutien à domicile du CLSC pour leurs bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles au salon.